La Juventus ha affrontato diverse sfide in questa stagione, con particolare attenzione alle prestazioni di Dusan Vlahovic. I dati evidenziano come la squadra abbia conquistato 28 punti in 11 partite senza il contributo del serbo. Con l’arrivo di Spalletti, la ricerca di soluzioni e di una nuova chiave tattica rappresenta un elemento importante nel percorso di miglioramento.

Il vero problema della Juventus era Dusan Vlahovic? I dati sembrano mostrare una verità incontrovertibile con 28 punti in 11 partite senza il serbo. Luciano Spalletti ha trovato in Jonathan David la chiave giusta per riuscire a ritrovare feeling non solo con la vittoria, ma anche con il campo. (ANSA) Calciomercato.it Da quel 29 novembre, contando anche la precedente sfida col Bodo, la Juve non ha sbagliato quasi più. Sono arrivate le vittorie in Champions League, appunto in Norvegia e contro il Pafos in casa, e in Serie A contro Cagliari, appunto, Roma, Bologna, Pisa, Sassuolo e Cremonese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus il problema era Vlahovic: 28 punti in 11 partite, Spalletti ha trovato in David la chiave

Leggi anche: Vlahovic, Openda o David: chi è l’attaccante titolare della Juventus? L’incertezza crea un grande problema

Leggi anche: Vlahovic ko, Spalletti rilancia David-Openda: le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vlahovic, ultimo no alla Juve: va via a giugno. Il Barça ci prova, Bayern in corsa. E il Milan...; La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic; Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l'infortunio: ha una data cerchiata in rosso; Juve, Sorloth contro il mal d’attacco. E Ottolini prova il blitz per Raspadori.

Vlahovic pronto al rientro, manca poco ma per la Juventus potrebbe essere un problema - Vlahovic è pronto a tornare in campo, tra poco più di un mese sarà disponibile ma potrebbe diventare un vero problema. juvelive.it