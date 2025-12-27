rinnovo mckennie stallo pericolosissimo sul prolungamento del contratto in scadenza a giugno cosa filtra sul centrocampista

Rinnovo McKennie, nessuna trattativa per il centrocampista texano in scadenza a giugno: situazione di stallo simile al caso Vlahovic. La questione contrattuale in casa bianconera torna prepotentemente alla ribalta, accendendo un serio campanello d’allarme per quanto riguarda il futuro dell’assetto di centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate con forza da Sky Sport, la situazione relativa al rinnovo di McKennie si sta facendo decisamente complessa e potenzialmente rischiosa per le casse del club. Il centrocampista texano, che sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti ha continuato a offrire il suo prezioso contributo in termini di dinamismo, corsa e inserimenti offensivi, vede il proprio accordo con la Vecchia Signora scadere ufficialmente il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie Juventus, futuro sempre più incerto per l'americano: contratto in scadenza il prossimo giugno

Maignan Juve: stallo totale con il Milan fronte rinnovo

