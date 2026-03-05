Vivo x300 ultra telephoto extender tra le novità del mwc 2026

Durante il MWC 2026, Vivo ha presentato il nuovo Vivo X300 Ultra, uno smartphone che si distingue per un’estensione teleobiettivo integrata. Questa caratteristica mira a migliorare le capacità di scatto e ripresa video, offrendo agli utenti una maggiore versatilità nelle immagini. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, che hanno potuto vedere da vicino questa innovazione tecnologica.

alla fiera MWC 2026, Vivo presenta il Vivo X300 Ultra, ma l'elemento distintivo è un'estensione teleobiettivo progettata per elevare le capacità di fotografia e videografia sullo smartphone. l'annuncio conferma un impegno deciso verso soluzioni professionali per la registrazione di contenuti, con un focus particolare sull'uso di lenti esterne e accessori mirati. Questo extender teleobiettivo consente l'aggancio di lenti aggiuntive e integra controlli simili a quelli di una fotocamera, accompagnati da una presa ergonomica. l'impostazione è pensata per potenziare la videografia del Vivo X300 Ultra, che emerge come punto centrale dell'attenzione.