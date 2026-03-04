samsung galaxy s26 ultra tra le novita del mwc 2026

Prima del Mobile World Congress 2026, è stata annunciata l’uscita del Samsung Galaxy S26 Ultra, che entra tra le principali novità dell’evento. La presentazione è avvenuta in anticipo rispetto alla fiera, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Il dispositivo si inserisce nel calendario delle novità tecnologiche attese per questa edizione.

l’uscita del galaxy s26 ultra è stata presentata poco prima del mobile world congress 2026, con un posizionamento mirato tra le novità principali dell’evento. Nonostante la somiglianza al modello precedente, questa versione propone aggiornamenti concreti e un allestimento complessivo più curato, confermandosi come l’offerta di punta di samsung.oltre a questo, il dispositivo è stato tra le attrazioni principali della fiera, confermando l’interesse del pubblico e della stampa. è stato premiato tra i riconoscimenti degli awards di mwc 2026 per la sua proposta complessiva. il galaxy s26 ultra si propone come dispositivo capace di offrire prestazioni equilibrate in più ambiti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

