MWC 2026 | vivo svela in anteprima il nuovo X300 Ultra

Vivo ha confermato la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026 e ha annunciato che presenterà in anteprima il nuovo modello di punta, l'X300 Ultra. La casa produttrice ha comunicato ufficialmente l'evento, senza fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche del dispositivo. La presentazione si svolgerà durante la fiera, attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – vivo ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026, con l'attesa anteprima del suo nuovo modello di punta, l'X300 Ultra. L'azienda ha scelto il palcoscenico di Barcellona per presentare la sua visione futura racchiusa nel concept "Where Vision Meets X300 Ultra", sottolineando una strategia volta a consolidare la propria posizione come leader tecnologico nel segmento dei prodotti premium. La presenza di vivo alla fiera catalana rappresenta un momento cruciale per l'espansione internazionale del brand, riflettendo un impegno costante nel potenziare un portafoglio dispositivi che fa dell'eccellenza tecnologica il suo tratto distintivo.