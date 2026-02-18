Kiev si infuria perché alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state ammesse bandiere russe e bielorusse, suscitando reazioni di sdegno tra i rappresentanti ucraini. La presenza di atleti di questi Paesi, nonostante le tensioni in corso, ha scatenato proteste ufficiali e richieste di esclusione. Un esempio concreto è stata la manifestazione di protesta di alcuni atleti ucraini, che hanno esposto cartelli contro la decisione.

È polemica in vista dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: al centro della querelle la partecipazione di atleti russi e bielorussi. Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha infatti stabilito che un numero limitato di sportivi dei due Paesi potrà competere sotto le rispettive bandiere nazionali, superando le restrizioni introdotte dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. La decisione ha scatenato la rabbia da parte di Kiev. "La decisione degli organizzatori delle Paralimpiadi di consentire agli assassini e ai loro complici di competere ai Giochi Paralimpici sotto le bandiere nazionali è deludente e scandalosa", ha dichiarato su X il ministro dello Sport ucraino Matviy Bidny. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Scandaloso”. Furia di Kiev per le bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi

Perché alle Paralimpiadi ci saranno bandiere e inni di Russia e Bielorussia: la decisione e le protesteL’International Paralympic Committee ha deciso di permettere a dieci atleti provenienti da Russia e Bielorussia di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando bandiere e inni nazionali.

Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.

