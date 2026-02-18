Bandiere russe alle Paralimpiadi ira di Kiev
Le autorità ucraine hanno deciso di boicottare i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026, protestando contro la presenza di bandiere russe durante le cerimonie. La decisione deriva dall’ultima tensione tra i due paesi, legata alla guerra in corso. Kiev si oppone all’affermazione simbolica di Mosca e ha comunicato ufficialmente che non parteciperà né alla cerimonia di apertura né alle competizioni. La scelta di Kiev rappresenta un segnale forte di dissenso verso la presenza russa in un evento internazionale. La tensione si mantiene alta.
Le autorità ucraine non parteciperanno alla cerimonia di apertura né agli eventi dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
“Scandaloso”. Furia di Kiev per le bandiere russe e bielorusse alle ParalimpiadiKiev si infuria perché alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state ammesse bandiere russe e bielorusse, suscitando reazioni di sdegno tra i rappresentanti ucraini.
Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi con inni e bandiere, Kiev grida allo scandaloLa decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi ha provocato proteste a Kiev.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere; Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionali; Paralimpiadi Milano Cortina, sì alle gare con inni e bandiere per gli atleti russi e bielorussi; Sei atleti gareggeranno sotto la bandiera russa alle Paralimpiadi.
Perché alle Paralimpiadi ci saranno bandiere e inni di Russia e Bielorussia: la decisione e le protesteL’International Paralympic Committee (IPC)Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Russia e Bielorussia tornano con bandiera e inno autorizza dieci atleti ... fanpage.it
Paralimpiadi invernali, Russia e Bielorussia in gara con inni e bandiereDopo la decisione da parte del Comitato Paralimpico internazionale dello scorso settembre, che aveva riammesso russi e bielorussi, nelle scorse ora è arrivata l’ufficialità dell’iscrizione degli ... sport.sky.it
Se alle Paralimpiadi verrà consentito a bandiere russe e bielorusse di sfilare, non saranno Paralimpiadi, ma una parata di odio. Non in mio nome. Si è impedito ad atleta ucraino di correre con volti di atleti uccisi e ora lo si permette a bandiere scritte nel sangu x.com
Il Cio vieta il casco della memoria a Heraskevych ma ignora le bandiere russe. Il caso che smaschera il doppio standard olimpico facebook