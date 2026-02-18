bandiere russe alle paralimpiadi ira di kiev

Le autorità ucraine non parteciperanno alla cerimonia di apertura né agli eventi dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

“Scandaloso”. Furia di Kiev per le bandiere russe e bielorusse alle ParalimpiadiKiev si infuria perché alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state ammesse bandiere russe e bielorusse, suscitando reazioni di sdegno tra i rappresentanti ucraini.

Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi con inni e bandiere, Kiev grida allo scandaloLa decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi ha provocato proteste a Kiev.

