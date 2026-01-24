signora made in italy rosa genoni in valtellina la sua moda per i giochi

Il progetto “Nei luoghi di Milano Cortina 2026” apre le sue attività al Museo Valtellinese di Storia e Arte, dedicando attenzione a Rosa Genoni e alla sua influenza nel contesto della moda e della cultura italiana. In occasione dei funerali di Valentino, questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e sartoriale di Rosa Genoni, riconoscendo il suo ruolo nel panorama Made in Italy e nel rapporto tra moda e tradizione locale.

Proprio ieri, nel giorno dei funerali di Valentino, hanno preso avvio con la vernice al Museo Valtellinese di Storia e Arte le iniziative del progetto “Nei luoghi di Milano Cortina 2026 - Rosa Genoni in Valtellina“. Dopo la popolarità internazionale, una sorta di ritorno a casa per la stilista di umili origini nata a Tirano nel 1857 e nota perché fu anche l’ideatrice, nel 1906, dell’espressione Made in Italy divenuta negli anni patrimonio dell’umanità. Ideato e curato da Elisabetta Invernici, l’evento diffuso - oltre a Sondrio, previsti eventi ed esposizioni a Tirano, Grosio e Bormio - è curato da Elsabetta Invernici che lo ha presentato ieri in sala consiliare a Palazzo Pretorio del capoluogo alla presenza dell’assessore alla Cultura Marcella Fratta, alla direttrice dei Musei civici del Comune Alessandra Baruta e all’artista Barbara Trestini Trimarchi, che oltre ad essere, in quanto tiranese, concittadina di Rosa Genoni, ha il merito di aver realizzato gli autentici capolavori ispirati ad altrettanti bozzetti disegnati da Genoni nel 1933 che si potranno ammirare in mostra al Mvsa da oggi al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

