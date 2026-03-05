VisitMalta Italia lancia ‘Explore The Unexplored’ nuovo progetto multimedia

VisitMalta Italia presenta ‘Explore The Unexplored’, un nuovo progetto multimediale che permette di scoprire Malta, Gozo e Comino da una prospettiva più vicina e personale. Il progetto include contenuti visivi e narrativi che mostrano aspetti meno noti di queste isole, offrendo un’occasione di approfondimento per chi desidera conoscere più da vicino le caratteristiche di ogni territorio.

(Adnkronos) – Malta, Gozo e Comino si raccontano attraverso una prospettiva più intima. Nasce 'Explore The Unexplored', il progetto multimedia ideato e sviluppato da VisitMalta Italia come spin-off strategico della campagna internazionale 'Explore More.', con l'obiettivo di offrire una narrazione più profonda e articolata dell'arcipelago sul mercato italiano. Il progetto, presentato in una conferenza stampa.