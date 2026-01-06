Fuori ' Voce e vento' | il cantautore foggiano Nicola Gelo lancia il suo nuovo progetto discografico

Fuori 'Voce e vento', il cantautore foggiano Nicola Gelo presenta il suo nuovo progetto discografico. Un lavoro che esprime un forte legame con le radici e un sound curato dai talenti locali. Attraverso brani come ‘Terra’ e ‘Controra’, Gelo approfondisce temi legati all’identità e alla tradizione della propria terra, offrendo un’interpretazione autentica e riflessiva della cultura del territorio.

