Fuori ' Voce e vento' | il cantautore foggiano Nicola Gelo lancia il suo nuovo progetto discografico

Da foggiatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori 'Voce e vento', il cantautore foggiano Nicola Gelo presenta il suo nuovo progetto discografico. Un lavoro che esprime un forte legame con le radici e un sound curato dai talenti locali. Attraverso brani come ‘Terra’ e ‘Controra’, Gelo approfondisce temi legati all’identità e alla tradizione della propria terra, offrendo un’interpretazione autentica e riflessiva della cultura del territorio.

Un legame viscerale con le radici e un suono curato dai migliori talenti del territorio: il cantautore foggiano Nicola Gelo lancia il suo nuovo progetto discografico, un’opera che celebra l’identità con la propria terra attraverso brani come ‘Terra’ e ‘Controra’.Un lancio che supera i confini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

fuori voce e vento il cantautore foggiano nicola gelo lancia il suo nuovo progetto discografico

© Foggiatoday.it - Fuori 'Voce e vento': il cantautore foggiano Nicola Gelo lancia il suo nuovo progetto discografico

Leggi anche: Tommaso Paradiso annuncia il nuovo progetto discografico ed un concerto a Napoli

Leggi anche: Malia Fey, il nuovo talento musicale scoperto da un discografico dorico: anche Londra applaude la sua voce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.