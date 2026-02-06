Un ospedale veterinario FI lancia il nuovo progetto di servizio pubblico

Forza Italia ha presentato ufficialmente il suo progetto per un ospedale veterinario pubblico a Lucca. I rappresentanti del partito, tra cui Vittorio Fantoni, Stefano Simonetti e Maria Anna Saccà, hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per avviare i lavori. Il nuovo centro, che sorgerà negli ex Macelli, includerà anche un pronto soccorso per animali. La proposta mira a offrire un servizio pubblico più vicino ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe.

Forza Italia lancia l'idea di un ospedale veterinario pubblico da costruire agli ex Macelli. Il segretario comunale degli 'azzurri', Vittorio Fantoni, insieme a Stefano Simonetti (responsabile del dipartimento urbanistica Provincia di Lucca) e Maria Anna Saccà (responsabile dipartimento tutela animali), ha richiesto un incontro con l'amministrazione per discutere la realizzazione del progetto che includerà anche il pronto soccorso. L'iniziativa era stata promossa lo scorso ottobre durante un convegno al Trocadero, alla presenza delle onorevoli Deborah Bergamini e Rita Dalla Chiesa, riscuotendo interesse tra cittadini e associazioni animaliste.

