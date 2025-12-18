Caso Visibilia secondo la Gdf Santanchè sapeva dello squilibrio finanziario

Il caso Visibilia solleva importanti questioni sulla trasparenza e la gestione finanziaria delle aziende editoriali. Secondo la Guardia di Finanza, Santanchè era a conoscenza di uno squilibrio economico che coinvolgeva Visibilia già anni prima delle indagini giudiziarie. Un episodio che mette in luce le complessità e le responsabilità nell’ambito della gestione aziendale e delle relazioni tra istituzioni e settore editoriale.

Visibilia Editore presentava una «situazione economica compromessa già diversi anni prima dell’apertura dell’indagine giudiziaria». Nel corso del processo in corso a Milano per il presunto falso in bilancio del gruppo editoriale, è emerso che la società era «in forte squilibrio finanziario già dal 2016» e che «non è chiaro, però, perché il valore della voce avviamento non fosse stato rettificato già quell’anno». A riferirlo è stato un investigatore della guardia di finanza, primo testimone dell’accusa, secondo il quale «il board che gestiva la società era a conoscenza delle criticità» e, nonostante ciò, non ci furono «risposte», sebbene i soci di minoranza avessero già «sollevato» il problema. 🔗 Leggi su Lettera43.it

