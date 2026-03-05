Virtus Bologna Edwards non basta | Real Madrid vince nel finale

Nella partita tra Virtus Bologna e Real Madrid, disputata a Madrid, gli uomini in campo hanno dato vita a una sfida intensa e ricca di continui cambi di ritmo. Nonostante l'impegno della Virtus, il Real Madrid è riuscito a prevalere nel finale, portando a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il punteggio che ha premiato i padroni di casa.

Una sfida intensa tra Virtus Bologna e Real Madrid si è disputata a Madrid, offrendo spunti di qualità e continui cambi di ritmo fino agli istanti finali. I bianconeri hanno mostrato un avvio promettente guidati da Carsen Edwards e dalla regia di Luca Vildoza, ma nel corso del match i blancos hanno saputo capitalizzare sugli episodi decisivi, imponendosi nel finale e chiudendo sul punteggio di 92-84. La partenza dei bianconeri è rapida e aggressiva, con Edwards e Vildoza impegnati in conclusioni improvvise che conquistano un margine di vantaggio iniziale. L’inerzia resta positiva per Virtus, che arriva a toccare il 17-10 di parziale. Il Real Madrid reagisce e ricuce lo svantaggio, fissando il tabellone sul 22-23 al termine dei primi dieci minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in Eurolega

Virtus, non basta il solito Edwards stellare: il Fenerbahçe passa a Bologna

