Dal repertorio ottocentesco a quello contemporaneo | Giovanni Sollima torna in concerto al Politeama
Giovanni Sollima torna in concerto al Politeama, portando in scena un repertorio che spazia dal periodo ottocentesco a quello contemporaneo. L’evento si inserisce nella 66ª stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con due appuntamenti programmati per venerdì 9 gennaio alle 20.30 e sabato 10 gennaio alle 17. Un’occasione per ascoltare un artista di rilievo nel contesto musicale siciliano.
La 66ª Stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì 9 gennaio (ore 20.30) e sabato 10 gennaio (ore 17.30) accoglie uno degli artisti italiani più amati e riconosciuti a livello internazionale, il palermitano Giovanni Sollima, che torna al Politeama Garibaldi nel triplice.
