Vinum Mentitum sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falso dop e igp

Durante un’operazione della Guardia di Finanza e Icqrf sono stati sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falso con marchi DOP e IGP. L'indagine ha scoperto irregolarità legate all’omesso pagamento dell’IVA, che ammonta a circa 800 mila euro. L’intervento ha portato al fermo di ingenti quantitativi di prodotto contraffatto destinato alla distribuzione.

L’operazione Vinum Mentitum nasce dalla collaborazione tra Icqrf e Guardia di Finanza, tra le irregolarità omesso versamento dell’IVA per circa 800.000 euro. Grazie alla collaborazione istituzionale tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel corso del 2024 è iniziata l’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo. L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due Amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

