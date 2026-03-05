Operazione Vinum Mentitum | Bloccate Frodi nel Vino DOP e IGP

Nel 2024, l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione “Vinum Mentitum” per contrastare le frodi nel settore del vino DOP e IGP. L’operazione coinvolge diverse regioni italiane e mira a verificare la conformità dei prodotti e prevenire pratiche illecite. Si tratta di un’azione congiunta tra le autorità per tutelare il mercato e i consumatori.

L’accurata analisi del rischio, svolta congiuntamente dall’ICQRF centrale e dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha individuato specifiche criticità nelle diverse fasi della filiera – dalla raccolta all’imbottigliamento – anche in relazione a fattori esogeni quali eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie. Tali elementi hanno orientato la pianificazione delle attività di controllo e la selezione degli operatori da sottoporre a verifica. Nel corso delle ispezioni sono state inoltre riscontrate numerose incongruenze tra le giacenze fisiche e le rimanenze contabili risultanti dal registro dematerializzato SIAN, con conseguente contestazione di 59 violazioni amministrative, che hanno determinato un gettito minimo per l’erario pari a 410. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

