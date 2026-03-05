Usavano uve non conformi ma vendevano il vino come Dop e Igp | sequestrati 2,5 milioni di litri

Sono stati sequestrati 2,5 milioni di litri di vino prodotto con uve e mosti non conformi ai disciplinari. Le autorità hanno accertato che, nonostante le irregolarità, il vino veniva venduto come Dop e Igp. L'operazione ha portato al sequestro di grandi quantità di prodotto illegale, evidenziando pratiche fraudolente nel settore vinicolo.

Utilizzavano uve e mosti non conformi ai disciplinari ma vendevano il vino spacciandolo per Dop o Igp. È il traffico illecito scoperto dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari insieme alla Guardia di Finanza nell’operazione nazionale “Vinum Mentitum”. Un’iniziativa nata da un’analisi congiunta delle banche dati e delle informazioni in possesso delle due Amministrazioni, con l’obiettivo di presidiare un settore che rappresenta uno degli assi strategici dell’export agroalimentare italiano e un pilastro della reputazione del Made in Italy sui mercati internazionali. Il bilancio... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

