Guardia di finanza | sequestrati 2.5 milioni di litri di vino falsamente certificato Dop e Igp

La Guardia di Finanza, in collaborazione con il ICQRF, ha sequestrato 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato come Dop e Igp. L’operazione, chiamata “Vinum Mentitum”, è stata avviata nel 2024 e mira a contrastare le frodi nel settore vitivinicolo attraverso azioni investigative su scala nazionale. Sono stati individuati e fermati numerosi carichi sospetti relativi a prodotti contraffatti.

L'accurata analisi del rischio, svolta congiuntamente dall'ICQRF centrale e dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha individuato specifiche criticità nelle diverse fasi della filiera – dalla raccolta all'imbottigliamento – anche in relazione a fattori esogeni quali eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie. Tali elementi hanno orientato la pianificazione delle attività di controllo e la selezione degli operatori da sottoporre a verifica. Nel corso delle ispezioni sono state inoltre riscontrate numerose incongruenze tra le giacenze fisiche e le rimanenze contabili risultanti dal registro dematerializzato SIAN, con conseguente contestazione di 59 violazioni amministrative, che hanno determinato un gettito minimo per l'erario pari a 410.

