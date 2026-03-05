Sequestrati 2,5mln di litri di vino falsamente certificati Dop e Igp

Nel 2024, le autorità hanno sequestrato 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato come Dop e Igp. L’operazione, chiamata “Vinum Mentitum”, è stata condotta grazie alla collaborazione tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’azione si è concentrata sul contrasto alle frodi nel settore vitivinicolo.

Grazie alla collaborazione istituzionale tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel corso del 2024 è iniziata l’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo. L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due Amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare. I controlli si sono... 🔗 Leggi su Feedpress.me

