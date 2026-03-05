Vince la Virtus ma è quella di Roma I gialloneri restano ultimi con Loreto
La partita tra la Virtus e Virtus Roma si è conclusa con la vittoria di quest’ultima, con il punteggio di 94 a 80. I giocatori di Roma hanno conquistato la vittoria grazie alle prestazioni di Stankevicius, autore di 25 punti, e Giorgi con 12. La Virtus di Loreto rimane invece all’ultimo posto in classifica, con pochi punti segnati e un andamento difficile.
VIRTUS 80 VIRTUS ROMA 94 VIRTUS: Baldi 5, Stankevicius 25, Mazzoni, Errede 4, Tambwe 8, Melchiorri 9, Ricci 11, Metsla, Giorgi 12, Cosma ne, Sanviti ne, Pollini 6. All. Baldiraghi. VIRTUS GVM ROMA: Cane 2, Toscano 4, Visintin 5, Battistini 12, Majcunic 14, Lenti 8, Bazan 2, Barattini 15, Rodriguez 16, Leggio 16, Fokjou ne. All. Mecacci. Arbitri: Tirozzi, Esposito e Uncini. Note: parziali 21-19, 38-48, 59-71. Tiri da due: Virtus Imola 1940; Virtus Roma 1839. Tiri da tre: 722; 1333. Tiri liberi: 2123; 1930. Rimbalzi: 40; 42. Usciti per cinque falli: Toscano. Espulso Ricci per somma di fallo tecnico e antisportivo. Un netto passo in avanti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket B Nazionale, i gialloneri restano in fondo alla classifica. La Virtus di Galetti sfiora l’impresa. Baldi e Melchiorri non bastanoQUARRATA 84 VIRTUS 78 QUARRATA: Angelucci 11, Mongelli , Lytvyn ne, Novori 17, Molteni 14, Regoli 14,Scandiuzzi, Parini, Coltro 5, Prenga 4, Tiberti...
Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro CasertaVIRTUS 73 CASERTA 87 VIRTUS : Baldi 14, Stankevicius 16, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 3, Melchiorri 9, Santandrea ne, Metsla 5, Giorgi 11, Sanviti,...
