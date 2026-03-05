Vince la Virtus ma è quella di Roma I gialloneri restano ultimi con Loreto

La partita tra la Virtus e Virtus Roma si è conclusa con la vittoria di quest’ultima, con il punteggio di 94 a 80. I giocatori di Roma hanno conquistato la vittoria grazie alle prestazioni di Stankevicius, autore di 25 punti, e Giorgi con 12. La Virtus di Loreto rimane invece all’ultimo posto in classifica, con pochi punti segnati e un andamento difficile.