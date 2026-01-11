Serie B Nazionale | i gialloneri di Galetti ci provano ma gli avversari si dimostrano più forti Il solito Stankevicius non basta La Virtus regge solo un tempo contro Caserta
Nella Serie B Nazionale, la Virtus affronta Caserta in una sfida equilibrata, ma alla fine prevalgono gli avversari. Nonostante gli sforzi di Stankevicius, la squadra di Galetti si arrende con un punteggio di 73-87, dimostrando limiti nella seconda metà. La partita evidenzia le difficoltà della Virtus nel mantenere la continuità e la forza necessarie per competere contro un avversario più strutturato.
VIRTUS 73 CASERTA 87 VIRTUS: Baldi 14, Stankevicius 16, Mazzoni 3, Errede, Tambwe 3, Melchiorri 9, Santandrea ne, Metsla 5, Giorgi 11, Sanviti, Pollini 12, Boev ne. All. Galetti. PEPERDI CASERTA: Vecerina 2, Hadzic 11, Laganà 3, D’Argenzio 15, Brambilla 9, Radunic 15, Sperduto 6, Ly-Lee 2, Lo Biondo 11, Nobile 13. All. Lardo. Arbitri: Wasserman, Cotugno e Iaia. Note: parziali 22-25, 44-41, 56-69. Tiri liberi: Imola 1218, Caserta 1216. Usciti per cinque falli: Brambilla. Regge solo un tempo la Virtus al cospetto della corazzata casertana che torna in vetta, almeno fino a stasera. Imola, invece, viene raggiunta da Fabriano, vincente nel derby con Loreto e prossima avversaria dei gialloneri in una sfida delicatissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket B Nazionale, i gialloneri restano in fondo alla classifica. La Virtus di Galetti sfiora l’impresa. Baldi e Melchiorri non bastano
Leggi anche: Ko con la Virtus Roma. L’Adamant ci prova ma regge solo 3 tempi
Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro Caserta; B1:NEI RECUPERI VINCONO ORLANDINA E CASORIA; Atletica leggera. La Virtus Lucca si rafforza con gli arrivi di Francesco Moreno Ibidi e Valeria Bellini; Ufficiale - Apos: un nuovo attaccante per i gialloneri. L'annuncio.
Basket Serie B Nazionale: il recupero non porta punti. Melchiorri sbaglia dalla lunetta: così la Virtus Imola si butta via - Si decide dalla lunetta, terreno poco amato dai gialloneri, ed è Casoria a gioire. msn.com
Serie C Nazionale: si riparte! Con l’inizio del nuovo anno torna anche il campionato: il girone di ritorno si apre subito con una sfida dal significato speciale contro l’Unione Basket Padova, capace all’andata di infliggerci una sconfitta amara ma formativa. Da qu - facebook.com facebook
| UNITRENTO VOLLEY Riparte il campionato di Serie B nazionale: sabato sera gialloblù di scena nel padovano contro la Piovese per confermarsi al secondo posto in classifica @UniTrento # #trentinonelcuore x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.