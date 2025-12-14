Basket B Nazionale i gialloneri restano in fondo alla classifica La Virtus di Galetti sfiora l’impresa Baldi e Melchiorri non bastano

Nel campionato di Basket B Nazionale, i gialloneri rimangono ultimi in classifica mentre la Virtus di Galetti sfiora un'impresa. Nonostante gli sforzi di Baldi e Melchiorri, la vittoria sfugge nel match disputato a Quarrata, conclusosi con il punteggio di 84-78 a favore dei padroni di casa.

QUARRATA 84 VIRTUS 78 QUARRATA: Angelucci 11, Mongelli, Lytvyn ne, Novori 17, Molteni 14, Regoli 14,Scandiuzzi, Parini, Coltro 5, Prenga 4, Tiberti 5, De Gregori 13. All. Tonfoni. VIRTUS IMOLA: Baldi 21, Castellino 2, Mazzoni 4, Errede ne, Kucan 7, Tambwe, Melchiorri 27,Metsla, Giorgi 13, Sanviti, Pollini 4, Boev. All. Galetti. Arbitri: Bertolucci e Scaramellini. Note: parziali 25-23, 47-34, 65-59. Tiri da 3: Quarrata 1025, Imola 924. Tiri da 2: 2340, 1633. Tiri liberi: 815, 1621. La Virtus sfiora la prima vittoria esterna in rimonta, ma si arrende proprio a un metro dall'arrivo. Con coach Galetti in panchina, ma in piedi solo per un tempo (il primo) e Pollini a mezzo servizio, Imola piazza il solito avvio a vele spiegate e scappa sul +6 (2-8), grazie alle triple di Kucan e di Giorgi.

