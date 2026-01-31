Cantieri i principali interventi della prossima settimana

Da domani a lunedì, nel quartiere di Torregalli, si svolgono lavori di demolizione della linea elettrica dell’alta tensione. Gli operai stanno già preparando il cantiere e si prevedono disagi per chi percorre la zona. Le squadre si muovono in queste ore per garantire che tutto sia pronto per l’intervento programmato.

Da domani a lunedì sono in programma interventi di demolizione della linea elettrica dell’alta tensione nella zona di Torregalli-viale Nenni. Si inizia domani, domenica 1° febbraio, in zona Torregalli: dalle 7 alle 11 sulla direttrice in via Torregalli (altezza incrocio con via Orlando)-via di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa settimana, i cantieri principali sono legati ai lavori di Publiacqua, che continuano con la posa di nuove condotte idriche e fognarie in via del Palagio degli Spini e via Piantanida.

Ecco gli interventi stradali principali in programma questa settimana, con lavori di asfaltatura notturna tra Il Prato e via della Scala e un intervento di Publiacqua tra le intersezioni con via Bugiardini e via Puligo, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade cittadine.

