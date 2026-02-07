Frana sulla strada Amalfitana | riapertura attesa per la prossima settimana

La strada Amalfitana rimane chiusa da oltre una settimana dopo una frana che ha bloccato la carreggiata tra Vietri sul Mare e Cetara. Le ruspe sono al lavoro fin dal giorno dell’incidente, e le operazioni di rimozione sono ancora in corso. Le autorità prevedono di riaprire la strada entro la prossima settimana, ma ancora non c’è una data ufficiale. Nel frattempo, i mezzi pesanti e i turisti devono trovare percorsi alternativi.

Lavori di messa in sicurezza in zona Fuenti dopo lo smottamento del 6 febbraio. Obiettivo transito regolare tra sette giorni Ruspe in azione sulla Statale 163 Amalfitana per liberare la carreggiata dopo lo smottamento avvenuto all'alba del 6 febbraio in zona Fuenti, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cetara. L'amministrazione comunale di Vietri sul Mare ha attivato le procedure d'urgenza per ripristinare la viabilità ed ha emesso un'ordinanza per imporre ai privati proprietari del terreno la bonifica del versante. L'Ufficio tecnico, inoltre, è stato incaricato di individuare le soluzioni idrogeologiche definitive per garantire la stabilità dell'area.

