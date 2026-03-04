Ferrari Luce | la chiave fisica che ribalta l’elettrico

A maggio 2026, a Maranello, verrà presentata ufficialmente Ferrari Luce, una nuova tecnologia che promette di rivoluzionare il mondo delle auto sportive. Si tratta di una chiave fisica innovativa che potrebbe modificare il modo di concepire l’esperienza di guida elettrica. La novità rappresenta un passo importante nel settore automobilistico, con l’obiettivo di unire prestazioni e innovazione.

Maranello sta per cambiare per sempre il concetto di guida sportiva con la presentazione ufficiale prevista per maggio 2026 della Ferrari Luce. Il primo teaser mostra un'auto elettrica che rifiuta l'estetica digitale tipica del settore, puntando invece su materiali tattili e meccanismi fisici. L'annuncio arriva in un momento cruciale per l'industria automobilistica europea, dove Toyota e Stellantis hanno appena abbandonato il maxi-pool di Tesla, segnando una frattura nelle strategie di condivisione delle tecnologie elettriche. Mentre i concorrenti cercano accordi commerciali, Maranello sceglie la via del design puro e dell'esperienza sensoriale diretta, affidandosi alla visione di Jony Ive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuova Ferrari Luce 2026: foto ed info del nuovo suv elettricoEcco tutte le informazioni aggiornate sulla Ferrari Luce, la prima auto completamente elettrica di Ferrari — un modello che rappresenta una svolta...

