Vigevano partecipò al pestaggio di un detenuto | albanese scarcerato e subito rimpatriato dalla polizia

A Vigevano, un uomo che aveva partecipato a un pestaggio di un detenuto è stato scarcerato e immediatamente rimpatriato dalla polizia. La procedura si è conclusa con il suo trasferimento in frontiera, dove è stato accompagnato dagli agenti. La vicenda riguarda un cittadino albanese coinvolto in un episodio violento, che dopo la liberazione è stato rimpatriato senza ulteriori passaggi giudiziari.

Vigevano (Pavia), 5 marzo 2026 - Liberato, ma rimpatriato: è stato prelevato al momento della scarcerazione e accompagnato in frontiera dalla polizia. L'ormai ex detenuto, di nazionalità albanese, è stato infatti ritenuto u na minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, con decreto di espulsione emesso dal magistrato di Sorveglianza di Pavia ed eseguito dal personale dell'Ufficio immigrazione della Questura di Pavia. Era recluso nel carcere di Vigevano, dove ha scontato una condanna definitiva per il reato di furto in abitazione. Ma, oltre ai precedenti per reati contro il patrimonio, anche all'interno del penitenziario si era reso protagonista di recenti episodi violenti, denunciato per lesioni aggravate, in particolare per un brutale pestaggio, commesso insieme ad altri detenuti, ai danni di un altro straniero recluso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

