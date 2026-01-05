Pavia nigeriano scarcerato dopo condanna per violenza sessuale | subito rimpatriato

A Pavia, un cittadino nigeriano condannato per violenza sessuale è stato scarcerato e immediatamente rimpatriato in Nigeria. La decisione è stata presa dalla Questura di Pavia, che ha eseguito il provvedimento nel rispetto delle normative vigenti. L’operazione ha riguardato un soggetto considerato socialmente pericoloso, come comunicato ufficialmente nelle settimane scorse. La procedura si inserisce nell’ambito delle misure di sicurezza e rispetto delle leggi italiane e internazionali.

Pavia, 5 gennaio 2025 – Appena scarcerato, è stato rimpatriato in Nigeria. La III sezione dell'Ufficio immigrazione della Questura di Pavia, nella giornata di sabato 3 dicembre, ha infatti "eseguito il rimpatrio di un cittadino nigeriano socialmente pericoloso", come reso noto dal comunicato stampa diramato oggi, lunedì 5 dicembre. L'espulsione era stata comminata dal magistrato di Sorveglianza, come misura di sicurezza: "Il destinatario del provvedimento rientra nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi - spiega la Questura -: il rimpatrio è stato eseguito all'atto della scarcerazione per fine pena, in quanto il soggetto risultava detenuto a seguito di svariate condanne per violenza sessuale, rapina aggravata, furto e resistenza a pubblico ufficiale".

