Vieri, ex attaccante della Nazionale, commenta la situazione attuale di Inter e Milan, sottolineando l’impressionante livello dell’Inter e mettendo in guardia sulle mosse di Leao. Nel suo intervento, ha analizzato la corsa al titolo delle due squadre, senza tralasciare il contributo di entrambe sul campo. La sua analisi si concentra sui dettagli delle prestazioni e sulle strategie adottate dai team.

Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vieri analizza: «Inter impressionante, ma attenti alle giocate di Leao»

Brambati avvisa l’Inter: «Nerazzurri favoriti, ma attenti alle sette vite di Conte…»di Redazione Inter News 24Brambati, intervistato a Tmw Radio, ha parlato così in vista del big match di campionato tra Inter e Napoli: le sue parole...

Napoli, Conte analizza: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. Ma Juve, Milan e Inter…»Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, conquistata battendo in finale il Bologna di Italiano, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campionato.

Contenuti e approfondimenti su Vieri analizza.

Vieri: Vi racconto il mio derby più bello. Parole di Leao? Vita e morte sono un'altra cosa, ma...Christian Vieri prende la parola attraverso le colonne de La Repubblica per parlare del derby di Milano. L’Inter ha un passo impressionante in campionato. Sono ... fcinternews.it

Buffon ci sfidava, Vieri alzò la voce quando l'Inter...: Crespo si raccontaIo volevo restare all'Inter e avevo anche preso casa. Poi succede che la società mi vende al Chelsea, dove non volevo andare. Vieri alzò la voce dicendo che dovevo restare e scatenò un gran casino, ... tuttosport.com