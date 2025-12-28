Napoli Conte analizza | In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte Ma Juve Milan e Inter…

Nel post partita, Antonio Conte ha analizzato la situazione del Napoli in campionato. Il tecnico ha sottolineato che la squadra si trova nella posizione desiderata e lavora per mantenere il passo con le prime in classifica, come Juventus, Milan e Inter. Un discorso improntato alla concretezza e alla continuità, elementi fondamentali per affrontare il proseguo della stagione con determinazione.

Napoli, Conte parla nel post gara: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. Ma Juve, Milan e Inter.» Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, conquistata battendo in finale il Bologna di Italiano, il Napoli è tornato a concentrarsi sul campionato. Nel pomeriggio, la squadra di Antonio Conte ha superato .

Conte fatto fuori, Napoli basita dopo l’annuncio: la Supercoppa non serve a niente - Antonio Conte finisce nel mirino delle polemiche e a Napoli cresce la sensazione che qualcosa, nonostante un trofeo, non stia andando come ci si aspettava. sportface.it

Krol – Napoli: “La Supercoppa può lanciare la volata Scudetto” - Ruud Krol analizza il Napoli di Conte dopo il trionfo in Supercoppa: azzurri favoriti per lo Scudetto, Inter e Milan inseguono. mondonapoli.it

Napoli, Conte: "Stiamo affrontando diverse problematiche e lo stiamo facendo da uomini coraggiosi" x.com

Scelte chiare, identità confermata Antonio Conte scioglie i dubbi e manda in campo il Napoli per Cremonese-Napoli. Tra rotazioni obbligate e continuità tecnica, il tecnico azzurro punta su equilibrio e affidabilità. La formazione titolare: Milinkovic tra i pali; Di Lo facebook

