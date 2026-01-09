Brambati avvisa l’Inter | Nerazzurri favoriti ma attenti alle sette vite di Conte…

Brambati analizza il prossimo match tra Inter e Napoli, evidenziando che i nerazzurri sono favoriti, ma avverte sulla tenacia di Conte. Nella sua intervista a Tmw Radio, l’ex calciatore sottolinea l’importanza di una prestazione attenta e determinata, considerando le capacità e la esperienza dell’allenatore avversario. Un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti strategici, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

In vista dell'attesissimo scontro al vertice tra Napoli e Inter, l'opinionista Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio, per fare il punto sulle forze in campo. Il quadro delineato vede i nerazzurri in una posizione di netto vantaggio, complici anche le pesanti assenze in casa azzurra: « Avrà quattro titolari che non recupera Conte. E ci sono altri giocatori che mancano e che potrebbero fare la differenza », ha spiegato, evidenziando le difficoltà che dovrà affrontare il tecnico salentino.

