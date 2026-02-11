Turismo consapevole e sostenibile | Monreale tra le 10 destinazioni da visitare

Monreale entra nella lista delle dieci destinazioni italiane da visitare nel 2026. Il portale Visit Italy sceglie questa città come esempio di turismo più responsabile e sostenibile. La decisione arriva mentre il turismo di massa mette sotto pressione molte località, e Monreale si distingue per aver mantenuto un equilibrio tra visita e rispetto del territorio. Ora la città si prepara ad accogliere più visitatori, puntando su un modello che valorizza la cultura e l’ambiente.

