Al via i lavori di restyling in Piazza Decio Mercanti più accessibilità e decoro urbano

A partire dal 2 febbraio, iniziano i lavori di riqualificazione di Piazza Decio Mercanti a Rimini. L’intervento, che si concluderà a maggio, mira a migliorare l’accessibilità e il decoro urbano della piazza, situata vicino al ponte di via Roma. L’intervento intende valorizzare lo spazio pubblico, garantendo maggior comfort e funzionalità per residenti e visitatori.

Prenderanno il via il prossimo 2 febbraio i lavori di riqualificazione e restyling di Piazza Decio Mercanti (a ridosso del ponte di via Roma) a Rimini, un intervento che si protrarrà fino al mese di maggio. Il progetto, redatto e diretto da HERAtech Srl, società d’ingegneria del Gruppo Hera.🔗 Leggi su Riminitoday.it

"Più attenzione al decoro urbano e alla sicurezza stradale: ecco le nostre proposte"Federica Ubaldi presenta quattordici mozioni al bilancio dedicate a decoro urbano, raccolta dei rifiuti, mobilità e sicurezza stradale, segnando un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare l’attenzione verso tematiche fondamentali per il benessere della comunità.

Sicurezza e decoro urbano: al via il piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semaforiL’amministrazione comunale di Riccione ha avviato un piano di manutenzione straordinaria per lampioni e semafori, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro urbano.

