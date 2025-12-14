Fragagnano lavori in piazza e restyling del centro storico

Proseguono i lavori di restyling nella centrale Piazza Regina Elena a Fragagnano, un intervento volto a valorizzare lo spazio urbano e migliorare la qualità della vita di residenti e visitatori. L'intervento mira a creare un centro storico più accogliente, moderno e funzionale, contribuendo alla riqualificazione del patrimonio cittadino e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Tarantini Time Quotidiano “Proseguono i lavori nella centrale Piazza Regina Elena, un intervento atteso che punta a rendere lo spazio urbano più accogliente, moderno e pienamente vivibile per cittadini e visitatori. Gli interventi sono in fase avanzata e presto avremo un centro storico totalmente rinnovato grazie alla nuova pavimentazione della piazza, alla piantumazione di nuovi alberi, nuove aiuole, panchine ed elementi di arredo urbano. La nuova piazza sarà uno spazio aperto e inclusivo, un luogo dove famiglie, giovani e anziani potranno incontrarsi e riscoprire il piacere di stare insieme”. Tarantinitime.it Stazione, restyling in tre mosse : "Questa è soltanto la prima fase". Avanti con i lavori fino al 2028 - Francesca Cerrone di Rfi: "Ora i lavori sull’area sud e poi quelli interni, i più complessi". msn.com

Piazza Cordusio, i lavori di restyling proseguono con un nuovo progetto: arrivano aiuole e verde - Milano, 7 agosto 2025 – Cantiere in azione anche ad agosto: proseguono i lavori di riqualificazione in piazza Cordusio e nelle vie limitrofe, iniziati circa due mesi fa, per ricomporne l'unità e ... ilgiorno.it

SALVE SONO UN RAGAZZO DI FRAGAGNANO HO 35 ANNI PATENTE B I MIEI LAVORI SONO:CAMPAGNA, BADANTE, AIUTANTE SCARICO E CARICO BIBITE E TRASLOCHI ECC,PITTURAZIONE TERMOSIFONI ECC,PULIZIE INDUSTRIALI, AUTOSALON - facebook.com facebook

© Tarantinitime.it - Fragagnano, lavori in piazza e restyling del centro storico

Taranto, via al restyling di piazza Marconi: Riqualifichiamo l'area

Video Taranto, via al restyling di piazza Marconi: Riqualifichiamo l'area Video Taranto, via al restyling di piazza Marconi: Riqualifichiamo l'area