Vetrine fiorite il Comune invita negozi e locali ad abbellire la città durante la sagra

Il Comune ha invitato negozi e locali a decorare le vetrine con fioriture per la sagra, promuovendo l'abbellimento della città. La proposta si concentra sull'uso di fiori per trasformare balconi, finestre e vicoli con colori e profumi vivaci. L'iniziativa mira a rendere più accoglante l’ambiente durante l’evento, coinvolgendo i commercianti e i residenti nel decoro urbano.

“Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra disadorna, un vicolo qualsiasi. Nel fiore c’è la sintesi magica del mistero della vita”. Da questa convinzione nasce l’edizione 2026 del concorso “Vetrine fiorite Mandorlo in fiore”, promosso dal Comune di Agrigento per coinvolgere le attività commerciali nell’allestimento di vetrine, bar e ristoranti in occasione del 78' Festival internazionale del folklore. L’iniziativa punta a valorizzare e rendere più accogliente e colorata la città durante la manifestazione, promuovendo la cultura del verde e il decoro urbano. Le vetrine dovranno essere allestite dal 7 al 15 marzo 2026, mentre le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 marzo all’indirizzo carmelo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ladispoli, 73a Sagra del Carciofo Romanesco: il Comune invita le attività commerciali localiLadispoli, 16 gennaio 2026 – L’ Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli ha diramato il consueto invito rivolto a tutte le...

Premio a botteghe e locali storici, vetrine accese da 40 anni in cittàVentuno insegne tra negozi, locali e botteghe artigiane, che hanno raggiunto il traguardo di 40 anni di attività hanno ricevuto un riconoscimento dal...

Contenuti utili per approfondire Vetrine fiorite.

Argomenti discussi: Vetrine fiorite Mandorlo in fiore 2026.

Fiori artistici per le vetrine sfitte. Il Comune chiama Freak of Nature:: Vogliamo portare pulizia e decoroQualche mese fa aveva contrassegnato con il suo simbolo, la stilizzazione di un bambù, 122 vetrine sfitte del centro storico all’interno. Ora Freak of Nature – nome d’arte di Federica Agnoletto – a ... ilrestodelcarlino.it

Vetrine Consapevoli, a marzo entra nei negozi rosa della tua città e fai girare il messaggio sull’endometriosiVetrine Consapevoli dell'A.P.E. – Ass. Prog. Endometriosi, formata da pazienti impegnate da 20 anni nel fare informazione sulla malattia ... corrierequotidiano.it