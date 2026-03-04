Oggi si svolgono le prime gare delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con le competizioni di wheelchair curling e le prove di sci alpino che aprono ufficialmente la manifestazione. Le discipline si svolgono in diverse località e coinvolgono atleti provenienti da vari paesi, pronti a competere nelle sei discipline in programma. La giornata segna l’inizio ufficiale di questa edizione delle Paralimpiadi.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina prendono il via oggi con le prime gare di wheelchair curling e le prove di sci alpino. Ufficialmente però i Giochi si apriranno con la cerimonia di Verona venerdì 6 marzo e dureranno fino a domenica 15 marzo. Si svolgeranno in tre località diverse: Milano, Cortina d’Ampezzo e Tesero (Val di Fiemme). L’ultima edizione, svoltasi a Pechino nel 2022, ha beneficiato di un pubblico globale record di 2 miliardi di persone, con oltre 300 ore di trasmissione tv in diretta. In quella occasione l’Italia ha conquistato 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi), arrivando al sesto posto nel medagliere finale e ha partecipato a 4 discipline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei discipline invernali

Milano Cortina 2026, le prime gare al via oggi: curling e sci alpino maschile in programmaMilano, 4 febbraio 2026 – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle(Adnkronos) – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi Milano Cortina oggi le...

Temi più discussi: Programma e risultati paralimpici | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Tutto sui Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina: programma e significato.

Milano Cortina: riqualificati impianti a Verona, Cortina e Tesero per le ParalimpiadiIn vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina, Simico ha effettuato interventi di riqualificazione dell'Arena di Verona, dello stadio di Tesero (Trento) e, a Cortina d'Ampezzo (Belluno), dello Stadio ... ansa.it

Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streamingVenerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Tra pochi giorni il Veneto sarà protagonista delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, un evento che parla di coraggio, determinazione e inclusione. Il passaggio della Fiamma Paralimpica nei nostri territori – da Cortina a Venezia, da Padova a Verona – non facebook

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com