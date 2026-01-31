Ferrovie dello Stato cerca operatori di manovra in Emilia-Romagna, anche senza esperienza. La compagnia ha aperto le porte a diplomati che vogliono entrare nel settore, offrendo nuove opportunità di lavoro. La selezione è rivolta a chi vuole iniziare una carriera nel settore ferroviario, anche se non ha mai lavorato prima nel campo.

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha avviato una selezione rivolta a diplomati da inserire in Emilia-Romagna, anche senza esperienza pregressa. La ricerca è finalizzata all’assunzione di operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria, figure operative fondamentali per la gestione del traffico merci. Le assunzioni saranno effettuate da Mercitalia Shunting & Terminal Srl – FS Logistix Spa, società controllata dal gruppo FSI e specializzata nei servizi di logistica integrata e movimentazione ferroviaria. L’iniziativa rientra nel più ampio piano industriale di Ferrovie dello Stato, che prevede migliaia di nuovi inserimenti nei prossimi anni per sostenere lo sviluppo del trasporto su ferro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrovie dello Stato cerca operatori di manovra in Emilia-Romagna, anche senza esperienza

Approfondimenti su Ferrovie Stato Emilia Romagna

Entro l’estate, tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato avranno una bodycam.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ferrovie Stato Emilia Romagna

Argomenti discussi: Ferrovie dello Stato Posizioni Aperte – Assunzioni e posti di lavoro; Ferrovie dello Stato: assunzioni per diplomati in Emilia Romagna, non serve esperienza, lavoro come operatori condotta e manovra; Visualizza articoli per tag: Ferrovie dello Stato; Federmanager: presentati i risultati della ricerca sull’IA nel recruiting tra innovazione e rischio di bias.

Ferrovie dello Stato, al Vittoriano passa il treno della storia d'ItaliaRacconti di emigrati che lasciano la propria terra in cerca di fortuna, di amanti costretti a separarsi, di figli che tornano a casa dopo un lungo viaggio. Progresso e alienazione che corrono veloci ... ilmattino.it

Ferrovie dello Stato ricerca personale di cantiere con assunzione a tempo indeterminatoCapi cantiere: supervisione dei lavori; gestione del personale e dei subappaltatori; pianificazione e programmazione; controllo qualità; gestione della documentazione. Assistenti capo cantiere: ... it.blastingnews.com

Volano i coriandoli in Emilia Romagna, terra di carnevali storici. Risalgono già al 1562 le origini del carnevale di Castelnuovo... Leggi l'articolo #Carnevale facebook

I numeri negativi sulla cassa integrazione in Emilia-Romagna x.com