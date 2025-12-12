Musei civici gratis per i residenti nel territorio metropolitano di Venezia

I residenti nel territorio metropolitano di Venezia potranno accedere gratuitamente ai musei civici, un’opportunità per approfondire il patrimonio culturale locale, rafforzare il senso di comunità e promuovere la partecipazione attiva. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico della zona, offrendo a tutti la possibilità di scoprire e vivere la cultura veneziana in modo più accessibile e coinvolgente.

Una nuova opportunità per conoscere il proprio patrimonio culturale, momenti per vivere la comunità, occasioni di partecipazione e condivisione. Un invito per riscoprire la bellezza e la storia di Venezia e i suoi tesori: tutto questo è "Musei in festa", l'iniziativa dedicata ai residenti dei 44.

