Pallanuoto A2 femminile la Cosma Vela Ancona riparte da Napoli per difendere la vetta
La squadra di pallanuoto femminile Cosma Vela Ancona torna in acqua per la fase successiva del campionato A2, con una trasferta a Napoli prevista per sabato alle 14. L’obiettivo è mantenere la posizione di vertice e proseguire il percorso di crescita nel torneo. Dopo una pausa, le atlete sono pronte a affrontare la partita con determinazione, consapevoli dell’importanza di ogni singolo incontro.
ANCONA – Il campionato della Cosma Vela Ancona in A2 femminile ricomincia dalla sfida di Napoli, prevista sabato pomeriggio alle 14.30 alla piscina Scandone contro la Napoli Lions. La sosta natalizia è già archiviata, le anconetane vogliono subito riprendere il cammino interrotto a dicembre dopo. 🔗 Leggi su Today.it
