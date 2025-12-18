La stagione 2025 delle World Series di Gran Turismo si chiude a Fukuoka

La stagione 2025 delle World Series di Gran Turismo si conclude a Fukuoka, Giappone. I più grandi talenti globali di Gran Turismo 7 si preparano a sfidarsi nel prestigioso evento, determinando i nuovi campioni nella Manufacturers Cup e nella Nations Cup. Un finale emozionante all’insegna della velocità e dell’adrenalina, che chiude un anno ricco di sfide e grandi emozioni.

© Game-experience.it - La stagione 2025 delle World Series di Gran Turismo si chiude a Fukuoka Le Gran Turismo World Series 2025 raggiungono l'atto conclusivo questo fine settimana a Fukuoka, in Giappone, dove i migliori piloti mondiali di Gran Turismo 7 si sfideranno per i titoli della Manufacturers Cup e della Nations Cup. Dopo tre emozionanti round disputati a Londra, Berlino e Los Angeles, la stagione si chiude con due giorni di gare ad altissima intensità, che vedranno protagonisti i migliori concorrenti online provenienti da tutto il mondo. PROGRAMMA Manufacturers Cup – Sabato, 20 Dicembre, CET 09:00 Trentasei piloti, rappresentanti di 12 Case Costruttrici, si ritroveranno a Fukuoka dopo aver gareggiato individualmente nelle rispettive regioni (Asia-Oceania, EMEA, Americhe).

