Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Monza dopo aver rubato un'auto e tentato di fuggire dalla polizia. Durante l’inseguimento, ha bruciato un semaforo e ha causato un incidente che ha coinvolto una madre e suo figlio, rimasti feriti. Nel veicolo sono stati trovati droga e una mazza da baseball.

Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Monza dopo aver tentato la fuga a bordo di un'auto rubata, mettendo in pericolo la sicurezza stradale e causando un sinistro che ha coinvolto altre persone. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di pattugliamento, quando la Volante ha notato una Fiat Panda sospetta. L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, anche in virtù di un ordine di carcerazione già pendente a suo carico. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata del 4 marzo, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio in Monza ha notato una Fiat Panda ferma a un semaforo rosso in via Borgazzi.

© Virgilio.it - Vede la polizia e "brucia" un semaforo a Monza, folle fuga termina con un incidente: madre e figlio feriti

