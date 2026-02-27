A Monza un ragazzo di 16 anni è stato fermato dopo una fuga in motorino rubato, mentre la madre è stata sanzionata per averne la responsabilità. Il minorenne è stato anche indagato per resistenza e ricettazione. La polizia ha denunciato entrambe le persone coinvolte nell'episodio.

Un sedicenne è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dopo un inseguimento avvenuto nella serata del 23 febbraio a Monza. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di danneggiamento, è stato fermato dopo una rocambolesca fuga in sella a un motorino risultato rubato. L’inseguimento nelle vie di Monza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 23 febbraio 2026, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza ha notato tre motocicli sfrecciare ad alta velocità in via Rota. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 16enne fermato a Monza dopo una fuga in motorino, sanzionata la madre: "Lei è responsabile del figlio"

