Vede i poliziotti e scappa in bicicletta poi li prende a calci | nel giubbotto aveva la droga

Un giovane è stato notato dai poliziotti mentre si allontanava in bicicletta, assumendo un atteggiamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi, invece di obbedire, ha accelerato e si è dato alla fuga pedalando. Durante l’inseguimento, l’uomo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e colpito con calci. Nel suo giubbotto sono state trovate sostanze stupefacenti.

Quando i poliziotti lo hanno visto il giovane ha assunto subito un atteggiamento sospetto e all’alt intimato dagli agenti, invece di fermarsi, ha iniziato a pedalare. Un inseguimento, anche contromano, per le strade di Monza quello avvenuto nella serata del 3 marzo in zona via Sempione. Il giovane – poi identificato in un 33enne, originario del Marocco e irregolare – alla vista della pattuglia ha provato a scappare prima in bici e poi a piedi. Quando gli agenti lo hanno fermato ha risposto con calci e spintoni, ma i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ruba in un negozio, scappa e prende a calci i poliziotti: arrestato 21enneSi è concluso con l'arresto nel pieno centro di Monza il tentativo di fuga dopo un taccheggio per un 21enne.

