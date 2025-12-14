Ruba in un negozio scappa e prende a calci i poliziotti | arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato nel centro di Monza dopo aver rubato in un negozio, tentato di scappare e aver aggredito i poliziotti intervenuti. L'episodio si è verificato nel cuore della città, con le forze dell'ordine che sono riuscite a bloccare il giovane e ad evitare ulteriori conseguenze.

© Monzatoday.it - Ruba in un negozio, scappa e prende a calci i poliziotti: arrestato 21enne Si è concluso con l'arresto nel pieno centro di Monza il tentativo di fuga dopo un taccheggio per un 21enne. Un arresto non facile, che ha visto gli agenti della polizia di stato dover reagire ad un tentativo di aggressione da parte dell'uomo.La ricostruzioneStando a quanto ricostruito dagli. Monzatoday.it Ruba merce per 70 euro, scappa, spintona vigilante e picchia la polizia: arrestato ladro runner a Monza - Un egiziano 21enne dopo aver rubato in negozio di abbigliamento del centro è fuggito poi ha spintonato l'addetto alla vigilanza che lo rincorreva e infine ha colpito con calci e pugni i poliziotti ... msn.com

Ladro entra nel negozio e ruba la merce ma nella fuga travolge un'anziana, le commesse: «Lo conosciamo, viene sempre alla stessa ora» - Poco più che ventenne, magrebino, si presenta sempre ben vestito, un cappellino calato sul ... ilgazzettino.it

Maré Estetica. BFCMUSIC · Christmas Morning Glow. Vi aspettiamo, come ogni anno, fino al 24 dicembre per guidarvi nella scelta dei regali di Natale perfetti per ogni vostra esigenza! Contattaci o passa in negozio prima che tutto vada a ruba! #natale202 - facebook.com facebook