Vede i carabinieri | pusher lancia via la droga e scappa poi l' aggressione

Lo spacciatore arrestato è un cittadino marocchino di 37 anni. Ha tentato la fuga dopo essersi disfatto di 50 grammi di hashish Un 37enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella tarda serata del 16 febbraio a Brescia dai carabinieri della sezione Radiomobile. L’uomo è stato notato in via Zara dai militari durante un servizio di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia, si sarebbe disfatto di un involucro contenente circa 50 grammi di hashish tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri lo hanno rintracciato in via Toscana, dove ha opposto resistenza prima di essere fermato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

