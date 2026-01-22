La Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la pena a Egidio Luongo, 67 anni di Benevento, condannato per droga e resistenza a pubblico ufficiale. La nuova sentenza stabilisce una reclusione di 3 anni e 2 mesi, rispetto ai circa 5 anni pronunciati in primo grado. Questa decisione evidenzia come i processi di secondo grado possano modificare significativamente le pene inflitte in sede precedente.

La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione, ha ridotto la pena inflitta a Egidio Luongo, 67 anni di Benevento, portandola a 3 anni e 2 mesi di reclusione, rispetto ai circa 5 anni stabiliti in primo grado. L'uomo era stato arrestato nel dicembre 2024 mentre rientrava da Napoli e fermato in zona Tufara. Nel corso del controllo le forze dell'ordine avevano rinvenuto 89,25 grammi di cocaina pura. Durante l'intervento, l'uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti, circostanza che aveva determinato il suo immediato trasferimento in carcere. Successivamente, una perquisizione nella sua abitazione in contrada San Vitale aveva permesso di trovare piantine di cannabis, sia in fase di coltivazione sia già essiccate e pronte per la vendita.

© Anteprima24.it - Droga e resistenza a pubblico ufficiale: 67enne vede ridotta la pena in Appello

