In bici con la droga vede i carabinieri e prova a liberarsene | arrestato

Un uomo di 27 anni tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Forlì mentre cercava di liberarsi di alcune sostanze stupefacenti in bicicletta. I militari del Nucleo radiomobile hanno fermato il 27enne, che era in sella alla bici, e successivamente hanno trovato droga nascosta. L'arresto è avvenuto durante un controllo di routine nel centro della città.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un 27enne tunisino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella tarda serata di mercoledì i militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio in viale Bologna, quando.