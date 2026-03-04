Il Carpi sarà ospite del Gubbio al Barbetti in una partita che si annuncia importante per il cammino della squadra di casa. Il match si inserisce in un ciclo di tre incontri in sette giorni, dopo la vittoria contro il Guidonia. La squadra di casa cerca di mantenere il ritmo e proseguire la serie positiva. La partita è prevista nel pomeriggio di oggi.

È un momento decisivo per la stagione del Gubbio, che si trova nel bel mezzo del trittico di partite in una settimana e dopo la vittoria contro il Guidonia non vuole fermarsi. Oggi al Barbetti, ore 18, arriva il Carpi: la squadra di mister Cassani non è nel suo miglior periodo, visto che nelle ultime dieci ha ottenuto sei sconfitte, tre pareggi e una vittoria, ma d’altra parte Mimmo Di Carlo torna a chiedere concentrazione ai suoi: "Il Carpi è una squadra che gioca uno contro uno a tutto campo – spiega – ti vengono a prendere alti, cercano di farti giocare male per riconquistare palla e ripartire negli spazi. È un calcio moderno, aggressivo. Dovremo avere grande attenzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, al Barbetti arriva il Carpi. Ed è un momento decisivo

Al “Barbetti“ vince l’Arezzo. Il Gubbio non sfiguraGUBBIO 0 AREZZO 1 GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 16’ Di Massimo), Saber (st 41’ Djankpata), Rosaia (st 33’...

Gubbio, sfida il Bastia al Barbetti. I rossoblù vincono e “studiano“GUBBIO - Il Gubbio, rimasto ai box in campionato, ha colto l’occasione per mantenere alta l’intensità del lavoro disputando un allenamento congiunto...

Tutto quello che riguarda Gubbio al Barbetti arriva il Carpi Ed è...

Temi più discussi: Gubbio, al Barbetti arriva il Carpi. Ed è un momento decisivo; Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Umbria: Gubbio e Perugia ospitano l’Italia; Troppo Arezzo, il Gubbio si arrende al Barbetti; L’Italia Under 17 attesa al Barbetti per le qualificazione all’Europeo.

Pronostico Gubbio vs Athletic Carpi – 4 Marzo 2026In Serie C arriva una sfida che promette intensità e attenzione tattica: Gubbio - Athletic Carpi andrà in scena il 4 Marzo 2026 alle 18:00 allo storico Stadio ... news-sports.it

Gubbio, dimenticare Bra. Cercasi riscossa al BarbettiTorna in campo domani il Gubbio di mister Di Carlo, e lo fa per riprendere il cammino dopo la sconfitta subita a Sestri Levante per mano del Bra. La classifica si è accorciata e i rossoblu si ... lanazione.it

C'è una città sotto la città. Non è una metafora, non è un romanzo. Sotto Gubbio — quella Gubbio medievale da cartolina, con il Palazzo dei Consoli e le Tavole Eugubine — giace sepolta da almeno 1.500 anni una città romana scomparsa. Si chiamava Guast facebook