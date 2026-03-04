Gubbio-Carpi 2-1 | Varone e Saber ora la testa al derby del Liberati

Il Gubbio ha battuto il Carpi 2-1 in una sfida valida per il campionato di serie D. Durante l’incontro, Varone e Saber hanno segnato i gol per la squadra di casa, mentre il Carpi ha trovato il gol della bandiera. La partita si è giocata allo stadio della città e ora il Gubbio si prepara per il prossimo impegno, il derby al Liberati.

Gubbio (Perugia), 4 marzo 2026 – Due gol e tre punti nella seconda partita ravvicinata del Gubbio di mister Di Carlo, che archivia la pratica Carpi con un netto 2-1 e mette in cascina tre punti importantissimi per migliorare la classifica e guardare con fiducia al derby del «Liberati» di domenica sera. L’approccio è propositivo e porta con sé subito proteste: dopo 30 secondi Saber viene atterrato da Figoli in area ma Rossini, anche dopo la revisione FVS, dice che non c’è niente anche se restano i dubbi. Il Carpi ha la prima vera chance al 17°, quando Gaddini raccoglie in area un cross deviato, calcia potente e preciso ma Krapikas abbassa la saracinesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

