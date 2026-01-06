Formazioni ufficiali Pisa Como | c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico Paz

Le formazioni ufficiali di Pisa e Como per la partita della 19ª giornata di Serie A 2025/26 sono state annunciate. Per i toscani, esordio assoluto di Fabregas, che sceglie Nico Paz come titolare. Gilardino e Fabregas hanno deciso le scelte di formazione in vista di un incontro che apre il turno in un giorno insolito, quello dell’Epifania.

Formazioni ufficiali Pisa Como: le scelte ufficiali di Gilardino e Fabregas per il match che apre la 19ª giornata di Serie A 202526 Il sipario sulla 19ª giornata di Serie A si alza in un pomeriggio atipico, quello dell'Epifania. Alle ore 15:00, la Cetilar Arena ospita la sfida tra Pisa e Como, un match che .

Pisa-Como, le formazioni ufficiali: esordio assoluto per Coppola, torna Nico Paz

Pisa – Como: ecco le formazioni ufficiali!

