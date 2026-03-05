Vandalizza la fontana storica | incastrata dalle telecamere e denunciata

Una donna è stata denunciata dopo aver imbrattato con scritte la Fontana dei Delfini in piazza Carità a Marcianise. Le telecamere di sorveglianza hanno incastrato la responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. La fontana storica, oggetto di questo gesto, si trova nel centro della città. La vicenda si è conclusa con la denuncia della donna da parte delle forze dell’ordine.

L'indagine lampo della polizia municipale in meno di 24 ore. Denunciata una 20enne per deturpamento e danneggiamento La Fontana dei Delfini in piazza Carità a Marcianise è stata imbrattata con scritte. L'autrice del gesto, C.R., 20enne di Marcianise denunciata per deturpamento, imbrattamento e danneggiamento. La giovane verso l'1,30 nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo armata di bomboletta di vernice spray ha iniziato ad imbrattare la fontana storica con delle scritte. La ragazza non era sola ma con un gruppo di persone. Le telecamere di videosorveglianza pubblica hanno ripreso il gesto. Avviate le indagini da parte degli uomini della polizia municipale, sono risaliti all'autrice e da lì a poco in meno di 24 ore la denuncia alla Procura sammaritana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

